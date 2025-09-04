Milan, ora Gimenez andrà recuperato ma ha la fiducia della società

Le voci intorno a Santiago Gimenez sono state tante negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine il messicano è rimasto al Milan. L'uscita infelice di Igli Tare poco prima del match in casa del Lecce ("Stiamo provando a scambiare Gimenez con Dovbyk") non è stato certamente un episodio da ricordare: come spiega stamattina il Corriere della Sera, ora il messicano andrà recuperato, ma ha la fiducia della società, a partire proprio dal direttore sportivo milanista.

Intanto nelle scorse ore sono arrivate anche le parole del papà di Gimenez che a ClaroSports, ha dichiarato sugli ultimi giorni di mercato: "All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, ndr), il direttore sportivo e i consiglieri come Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.

