Milan, Pavlovic non ce la fa: contro il Como spazio a De Winter

Strahinja Pavlovic voleva esserci, ma la botta alla testa rimediata domenica a Firenze in un duro scontro di gioco con Comuzzo è stata forte e complici i nove punti di sutura non è al meglio. E così il difensore serbo non sarà a disposizione di Max Allegri stasera nel recupero della 16^ giornata di campionato in casa del Como. A completare la retroguardia a tre milanista con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, ci sarà quindi Koni De Winter. In panchina ci saranno invece Odogu e Dutu. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Max Allegri ha parlato così di De Winter ieri in conferenza stampa: "Se De Winter può giocare nella posizione di Pavlovic? Domani assolutamente lo fa, Pavlvovic non c'è. Ci ha già giocato, è cresciuto molto. Ci vuole molto equilibrio. Ci sono giocatori al primo anno al Milan che si sono ambientati molto velocemente. Per abituarsi alle pressioni da Milan si passa anche attraverso gli errori. Sono contento dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine".