La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul testa a testa in campionato tra le due milanesi. "Brividi Scudetto", titola la rosea: "Milan tempesta di punti - si legge - Inter valanga di gol. L’inverno è ad alta quota. Il Diavolo in vetta non muore mai e ha un super Theo. Conte progetta il sorpasso con Lukaku e Hakimi".