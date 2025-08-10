Milan-Young Boys, trattativa in chiusura per Athekame: il terzino atteso a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche

vedi letture

Milan e Young Boys stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in rossonero di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 che ha impressionato gli scout milanisti soprattutto per le sue qualità fisiche. La trattativa è in chiusura visto che gli svizzeri hanno dato il via libera alla sua partenza a 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore, che spinto tanto per trasferirsi a Milanello, è atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

CHI E' ZACHARY ATHEKAME

Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, Athekame muove i primi passi nel mondo del calcio in vari club: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete.