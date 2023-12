Mirino puntato anche a centrocampo, Tuttosport: "Ricci, ora c'è il Milan". Dipende da Krunic

Si sa, a gennaio il Milan dovrà intervenire sul mercato. Lo impongono i numerosi infortuni subiti dai rossoneri nell'arco di questa prima parte di stagione che hanno lasciato enormi lacune specialmente in difesa e in attacco. Ma anche il centrocampo potrebbe essere rinforzato: se non nella sessione invernale, sicuramente la prossima estate. Un nuovo nome è avanzato nelle gerarchie della dirigenza rossonera, secondo Tuttosport.

Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino, che era stato a un passo dalla Lazio prima di rimanere in granata. Secondo l'indiscrezione Ricci sarebbe molto alto nella lista dei graditi di via Aldo Rossi e potrebbe essere un obiettivo sia per gennaio ma soprattutto per luglio. Molto dipende dalla situazione Rade Krunic: il bosniaco scade nel 2025 e vorrebbe un aumento da 1.5 a 2.5 milioni annui, senza il quale sarebbe disposto ad accettare la corte del Fenerbahce. In tal caso il Milan si dovrebbe tutelare e uno dei più promettenti centrocampisti azzurri sulla scena potrebbe fare al caso del Diavolo.