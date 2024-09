Morata out contro il Lecce. La Gazetta: "Fermato da una borsite"

Per la seconda volta in questa stagione Alvaro Morata è costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Niente di preoccupante, ma Paulo Fonseca dovrà comunque fare a meno dell'attaccante spagnolo per la partita contro il Lecce rivedendo completamente i suoi piani di formazione.

L'idea era quella di riproporre (quasi) lo stesso undici del derby, ovvero con Morata ed Abraham insieme lì davanti, ma lo stop dell'ex Atletico Madrid costringe l'allenatore portoghese a tornare al 4-2-3-1, con il ritorno sulla trequarti di Ruben Loftus-Cheek.

Più nello specifico, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Morata ha subito una contusione che gli ha procurato una borsite all'anca, situazione al momento sotto controllo ma che porta Fonseca a non rischiarlo in vista dell'importante impegno di martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen, altra competizione dove il Milan deve darsi una svegliata dopo la delusione all'esordio contro il Liverpool.