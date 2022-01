Moviola Gazzetta: il primo errore di Serra già sul rigore

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Milan-Spezia, partendo, ovviamente, dal clamoroso errore commesso dall’arbitro Serra nel recupero. A poco valgono le scuse immediate del direttore di gara, osserva la rosea: bisognava concedere il vantaggio ai rossoneri, che avrebbero, con ogni probabilità, vinto la partita per 2-1. Ma Serra aveva sbagliato anche in precedenza, in occasione del rigore poi giustamente assegnato al Milan: l’arbitro aveva inizialmente fischiato un fallo per una presunta gamba tesa di Leao (che invece si becca un calcione da Provedel), salvo poi tornare suoi passi dopo aver rivisto le immagini al VAR.