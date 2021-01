Moviola Gazzetta: rosso a Tonali, scelta dubbia e desta perplessità l’intervento del Var

La moviola della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina commenta così l'espulsione di ieri di Sandro Tonali in Benevento-Milan: "Al 32’ Di Paolo consiglia la review al collega in campo dopo l’ammonizione per Tonali, che calcia in ritardo la gamba di Ionita. Il piede è alto, Pasqua decide così di punire col rosso la pericolosità di un contatto non cattivo ma ingenuo. Scelta dubbia e desta perplessità l’intervento del Var: era un chiaro ed evidente errore?".