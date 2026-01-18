Mucchio lì in vetta. Tuttosport: "Inter e Napoli di corto muso. Il Milan d'assalto"

Ieri Inter e Napoli hanno portato a casa il risultato contro Udinese e Sassuolo nella maniera più "allegriana" possibile: di corto muso. Entrambe le rivali del Milan hanno conquistato i 3 punti vincendo 1 a 0 contro le rispettive rivali, mettendo di conseguenza un po' di "pressione" al Diavolo che questa sera sarà impegnato a San Siro contro il Lecce, che rientra in quella categorie di squadre di medio-bassa classifica contro le quali la formazione di Massimiliano Allegri ha fino a questo momento in stagione perso la bellezza di 13 punti.

C'è bisogno di un'inversione immediata di questo trend, non solo per restare attaccati all'Inter che è momentaneamente volato a +6, ma anche per sfruttare nel migliore dei modi lo scivolone della Juventus a Cagliari. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina: "Inter e Napoli di corto muso. Il Milan d'assalto"