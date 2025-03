Musah squalificato. Il CorSport: "Fofana-Bondo, la diga anti Napoli a centrocampo"

Contro il Napoli Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di Yunus Musah, uno dei suoi fedelissimi, giocatore che dall'arrivo in panchina del portoghese non è mai stato risparmiato, anzi, le ha quasi giocate tutte da titolare. Il giallo contro il Como ha fatto però scattare una squalifica che costringerà l'allenatore del Milan a cambiare gli interpreti in mediana, anche se questa sosta gli è servita per trovare la giusta coppia sulla quale fare affidamento.

In merito a questo il CorSport ha questa mattina titolato "Fofana-Bondo, la diga anti Napoli a centrocampo", in quanto stiamo parlando di due giocatori di forza fisica e resistenza, che avranno l'arduo compito di fare schermo alla difesa durante le avanzate di Romelu Lukaku e compagni.