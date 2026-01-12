Nkunku ricomincia da dove aveva lasciato, segnando. Il CorSport: "Ancora Chris"

Alla fine la partita di Firenze l'ha ripresa l'uomo più inatteso di tutti, Christopher Nkunku. Il francese è entrato in campo verso la fine del secondo tempo nell'anonimato più totale, quasi non facendosi notare. Fino al gol. E che gol, considerando che è riuscito a trafiggere de Gea con un destro potentissimo sotto la traversa.

Che dopo la doppietta contro il Verona possa essersi effettivamente sbloccato Nkunku? Ai posteri ardua sentenza, ma i numeri parlando chiaro: nelle ultime 2 gare il francese ha messo a segno 3 reti. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Ancora Chris", riferendosi proprio al fatto che dopo la sfida contro il Verona il francese ha ancora una volta impresso il suo nome del tabellino dei marcatori.