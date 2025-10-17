Nuovo stadio di San Siro. Il CorSport: "Il sindaco Sala: Pronti a giocare nel 2031-2032"
A 25 giorni dalla deadline fissata per il prossimo 10 novembre del rogito, non si conoscono ancora i dettagli di quello che dovrebbe essere il nuovo San Siro. Il progetto, affidato agli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, è al momento top secret, anche se qualche dettaglio, legato ad esempio alla capienza dell'impianto (72.000) e alla caratteristica dello stesso (spalti inclinati di 37 gradi), è uscito fuori.
C'è entusiasmo intorno a questo discorso, ma anche e soprattutto fretta, come ad esempio quella del sindaco di Milano Sala, le cui parole sono state riportate questa mattina anche dal Corriere dello Sport che ha titolato "Il sindaco Sala: Pronti a giocare nel 2031-2032", così che San Siro potrà essere idoneo anche per gli Europei del '32 ai quali l'Italia ha intenzione di candidarsi come nazione ospitante.
