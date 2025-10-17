Il tabù di Leao. La Gazzetta: "In Serie A non segna a San Siro da quasi 17 mesi e vuole sbloccarsi"
Domenica contro la Fiorentina potrebbe arrivare il momento di Leao. Dopo l'infortunio al soleo e due prestazioni non all'altezza contro Napoli e Juventus, il portoghese è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro la squadra dell'ex Stefano Pioli, con l'obiettivo di voltare pagina ed aggiornare quel tabellino dei gol segnati in campionato fermo ancora a zero.
Farlo significherebbe tanto per il numero 10 del Milan, visto che così facendo Leao riuscirebbe a sfatare un tabù che va avanti in casa da troppo tempo. Riporta infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "In Serie A non segna a San Siro da quasi 17 mesi e vuole sbloccarsi", motivazione in più per riuscire a tornare a fare la differenza.
