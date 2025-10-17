Che tegola per il Milan. Tuttosport: "Ahi ahi: si ferma Rabiot"

Dopo Christian Pulisic un altro infortunio pesante affligge e mette in difficoltà Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite di campionato, quello di Adrien Rabiot. Il francese ha riportato una lesione al soleo, muscolo delicato che dalle parti di Milanello conoscono piuttosto bene, e che potrebbe costringerlo a restare fermo ai box per almeno un mese.

La speranza è che possa tornare a pieno regime contro l'Inter al rientrato dalla sosta di novembre, ma l'assenza nel corso di questi (almeno) 30 giorni si farà sentire, con Tuttosport che questa mattina ha rincarato la dose titolando "Ahi ahi: si ferma Rabiot".