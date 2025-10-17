Che tegola per il Milan. Tuttosport: "Ahi ahi: si ferma Rabiot"
MilanNews.it
Dopo Christian Pulisic un altro infortunio pesante affligge e mette in difficoltà Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite di campionato, quello di Adrien Rabiot. Il francese ha riportato una lesione al soleo, muscolo delicato che dalle parti di Milanello conoscono piuttosto bene, e che potrebbe costringerlo a restare fermo ai box per almeno un mese.
La speranza è che possa tornare a pieno regime contro l'Inter al rientrato dalla sosta di novembre, ma l'assenza nel corso di questi (almeno) 30 giorni si farà sentire, con Tuttosport che questa mattina ha rincarato la dose titolando "Ahi ahi: si ferma Rabiot".
Rassegna Stampa
Gli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocolidi Luca Serafini
Primo Piano
Egoismo e poca chiarezza: le inaccettabili gestioni di Pulisic e Rabiot da parte delle loro nazionali
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
Antonio VitielloLa reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
