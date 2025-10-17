Curve verticali sul modello del Signal Iduna Park. Tuttosport: "San Siro come il 'Muro Giallo'"

Il nuovo San Siro è ancora tutto da immaginare, ma a 25 giorni dalla deadline fissata per il rogito fissata il prossimo 10 novembre, sono desumibili alcuni dettagli dalla documentazione che è stata presentata dai club nelle trattative con il Comune del capoluogo lombardo. Gli architetti di questo nuovo impianto, Lord Norman Foster e David Manica, vogliono renderlo tra i più affascinanti e imponenti del calcio moderno, motivo per il quale starebbero prendendo ispirazioni da diversi impianti europei, tra i quali il Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia Dortmund.

Riportano infatti i colleghi di Tuttosport che "San Siro come il 'Muro Giallo'", visto che le curve saranno sviluppate in verticale e inclinate di 37 gradi, dando così l'impressione che i tifosi siano una muraglia impossibile da scalare. La capieza sarà invece di circa 72.000 posti, pochi di meno rispetto agli attuali 75 di San Siro.