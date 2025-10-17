Club contro nazionali. La Repubblica: "Il Milan paga caro. Pulisic e Rabiot fuori"

vedi letture

Il Milan è sicuramente la squadra uscita più malconcia da questa ultima, infernale, sosta per le Nazionali. In neanche due settimane Massimiliano Allegri ha infatti perso per infortunio 4 dei suoi giocatori più importanti, oltre che titolari, aggiungendosi così alla già folta lista di altre squadre, italiane e non, che in questo periodo di partite hanno visto alzare bandiera bianca a diversi calciatori.

In merito a questo discorso La Repubblica ci è andata giù pesante titolando "Club contro nazionali", aggiungendo per l'appunto che "Il Milan paga caro. Pulisic e Rabiot fuori", per un periodo di tempo ancora indefinito ma che quasi sicuramente non sarà, sfortunatamente, meno del mese.