Nuovo stadio, la Gazzetta: "Accordo di programma, in arrivo l'ok della Regione a San Donato"

Arrivano delle novità positive sul fronte nuovo stadio a San Donato per il Milan. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport che ha titolato così questa mattina: "Accordo di programma per lo stadio, in arrivo l'ok della Regione a San Donato". Secondo quanto riportato dall'indiscrezione della rosea, la Giunta della Regione Lombardia sarebbe pronta a dare l'ok per l'accordo di programma per lo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato Milanese. Secondo quanto riportato la decisione potrebbe essere ufficializzata fra sette giorni, lunedì prossimo.

Una volta che verrà dato l'ok sull'accordo di programma, il passaggio successivo sarà la valutazione ambientale strategica. La fase che si sta per aprire, continua la rosea, dovrebbe durare circa un anno e mezzo, risultando decisiva per l'inizio dei lavori del nuovo impianto rossonero. Secondo le proiezioni del club, la prima partita si potrebbe giocare nel 2029, quando si festeggeranno i 130 anni dalla fondazione della squadra.