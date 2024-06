Obiettivo per la difesa, la Gazzetta: "Rafa Marin piace molto"

Il Milan, nel corso della finestra di calciomercato estiva che si aprirà ufficialmente il prossimo 1° luglio, ha intenzione di rinforzare anche il reparto difensivo che, nella stagione appena trascorsa, è stata la vera delusione e il vero tallone d'Achille della squadra rossonera (anche a causa di troppi infortuni che non hanno garantito la continuità di rendimento). Ad ogni modo il club rossonero interverrà sul mercato anche in difesa, sia sulle corsie laterali che in posizione centrale. Oggi la Gazzetta dello Sport fa alcuni nomi, in particolare quello di Rafa Marin.

Così la Gazzetta sul difensore spagnolo: "Rivoluzione in difesa. Rafa Marin piace molto". L'interessamento del Milan per Rafa Marin, centrale spagnolo classe 2002 che ha giocato all'Alaves nell'ultima stagione ma che è di proprietà del Real Madrid, era stato riportato per la prima volta qualche tempo fa da MilanNews.it (CLICCA QUI). Secondo quanto viene riportato i rossoneri potrebbero imbastire una trattativa simile a quella di Brahim Diaz e Alex Jimenez ma, allo stesso tempo, devono guardarsi alle spalle dalla competizione del Napoli.