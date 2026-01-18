Oggi Milan-Lecce. La Repubblica: "Allegri, scorie con Fabregas"
Dopo la trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce, in una sorta di sfida tabù per la formazione di Massimiliano Allegri considerando le difficoltà che il Diavolo ha fino ad oggi riscontrato con le squadre della parte destra della classifica (contro le quali ha perso la bellezza di 13 punti).
La partita di giovedì si è però portata dietro qualche strascico, non tanto per il risultato in sé ma per quello che è stato detto nel post partita. In merito a questo La Repubblica ha questa mattina titolato "Allegri, scorie con Fabregas" dopo le dichiarazioni del tecnico spangolo, al quale è stato chiesto rispetto per il lavoro che tutti stanno svolgendo al Milan in questa stagione, a lui come a tutte le persone che continuano a parlare di fortuna.
