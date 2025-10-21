Olympiacos, Mouzakitis rivela: "Mi ispiro a Modric, è il mio idolo"

di Enrico Ferrazzi

Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell'Olympiacos, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha rivelato di ispirarsi a Luka Modric: "A chi mi ispiro? Luka Modric, senza alcun dubbio. È il mio idolo. Credo di aver visto ogni singolo match della sua carriera. Un giocatore fantastico…". 

