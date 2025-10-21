Olympiacos, Mouzakitis rivela: "Mi ispiro a Modric, è il mio idolo"
Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell'Olympiacos, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha rivelato di ispirarsi a Luka Modric: "A chi mi ispiro? Luka Modric, senza alcun dubbio. È il mio idolo. Credo di aver visto ogni singolo match della sua carriera. Un giocatore fantastico…".
Il programma del prossimo turno di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
