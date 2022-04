Pagelle del CorSport: Bennacer dà ordine, Messias non si capisce cosa voglia fare

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra le pagine del Corriere dello Sport ci sono le consuete pagelle del post gara. Per quanto riguarda il Milan, il migliore in campo è Bennacer con 6,5: "È vero che talvolta Svanberg lo lascia indietro, ma in fase di possesso dà ordine e un senso logico al gioco. Sempre in movimento, si offre ai compagni per ricevere il pallone. Esce solo perché non ne ha più". Il peggiore, invece, è Messias con 4,5: "Non si capisce bene cosa debba e voglia fare. Non fa gioco e le poche conclusioni sono da dimenticare".

Sufficiente la partita di Giroud (il più pericoloso) e dei difensori (a parte Kalulu che prende 5,5); 6 anche per Tonali, nonostante la "tanta quantità, poca qualità". Da 5 la partita di Brahim Diaz, da 5,5 quella di Leao, Rebic e Ibrahimovic incapaci di trovare la giocata giusta.