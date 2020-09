Pagelle Tuttosport - Maldini e Calabria i migliori, negativa la prova di Duarte

Daniel Maldini e Davide Calabria (voto 7 per entrambi) sono stati i migliori in campo contro il Monza secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Il terzino, oltre alla rete che ha aperto le danze, ha disputato "un’ottima prova nel corso di tutta la gara", il giovane esterno, invece, "si regala il primo gol a San Siro con un destro a giro pregevolissimo". Bene anche Kalulu, Bennacer e Colombo (6.5 per loro), sufficienza piena per Bellodi, Theo Hernandez, Krunic, Pobega, Castillejo, Laxalt, Ibrahimoivic e Brahim Diaz. Negative le performance di Antonio Donnarumma, Roback e Paquetà (voto 5.5). Ma il peggiore, secondo Tuttosport, è stato Leo Duarte: voto 5 per il difensore brasiliano, "in difficoltà sia con Maric sia con Finotto".