Pazzo Milan. La Gazzetta: "Si salva ancora. Allegri attacca"
MilanNews.it
Come successo contro il Genoa il Milan è riuscito a mantenere salda la propria imbattibilità in campionato acciuffando all'ultimo minuto il pareggio contro la Fiorentina grazie alla rete dell'uomo che non ti aspetti, Christopher Nkunku. Il francese, in netta ripresa, ha salvato compagni e Massimiliano Allegri, che nel post gara non si è tirato indietro dall'attaccare e redarguire i suoi ragazzi.
La Gazzetta dello Sport ha infatti titolato "Pazzo Milan. Si salva ancora. Allegri attacca", riferendosi non solo alle dichiarazioni in conferenza stampa, ma anche alla reazione che avuto ancor prima che terminasse la partita, quando arrabiato nero si è diretto verso gli spogliatoi a pochi minuto del triplice fischio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa mancadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra
3 Turnover Allegri, Marchegiani: "Ha messo dentro Ricci, Jashari e Loftus: non tre ragazzini della Primavera"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra
Stanchi o sfortunati? Troppi cambi oppure no? Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Fiorentina-Milan e le domande che lascia
live mnLIVE MN - Allegri: "Forse mi sono spiegato male coi ragazzi. Non possiamo andare avanti con 11 giocatori"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com