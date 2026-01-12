Pazzo Milan. La Gazzetta: "Si salva ancora. Allegri attacca"

Come successo contro il Genoa il Milan è riuscito a mantenere salda la propria imbattibilità in campionato acciuffando all'ultimo minuto il pareggio contro la Fiorentina grazie alla rete dell'uomo che non ti aspetti, Christopher Nkunku. Il francese, in netta ripresa, ha salvato compagni e Massimiliano Allegri, che nel post gara non si è tirato indietro dall'attaccare e redarguire i suoi ragazzi.

La Gazzetta dello Sport ha infatti titolato "Pazzo Milan. Si salva ancora. Allegri attacca", riferendosi non solo alle dichiarazioni in conferenza stampa, ma anche alla reazione che avuto ancor prima che terminasse la partita, quando arrabiato nero si è diretto verso gli spogliatoi a pochi minuto del triplice fischio.