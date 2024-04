Pioli come a settembre, il CorSport: "Vittoria a Roma, giocano gli stessi"

Il Milan tornerà all'Olimpico per la terza volta in questa stagione. Dopo le gare in campionato con Roma e Lazio, domani di nuovo contro i giallorossi per provare a centrare la semifinale di Europa League: serve rimontare un gol di svantaggio e non sarà semplice. Il primo viaggio rossonero nella capitale quest'anno era stato a inizio settembre, alla terza giornata di campionato: il Milan vinse contro la Roma allenata ancora da Mourinho e ben diversa da quella attuale. Mattatore fu Rafa Leao con un gol in rovesciata. Domani Pioli potrebbe riproporre quasi tutti gli stessi undici in campo.

Almeno questo è quanto prevede il Corriere dello Sport questa mattina titolando: "Vittoria a Roma, giocano gli stessi". A dir la verità ci potrebbero essere un paio di cambi: uno è obbligato perchè Krunic, titolare all'epoca, oggi non c'è più e al suo posto c'è Ismael Bennacer. L'altro cambio è Gabbia al posto di Thiaw: il centrale tedesco è a disposizione ma il classe 1999 italiano è in un momento di forma, rendimento e fiducia nettamente migliore. Il Milan per la gara di Roma recupera due pezzi da novanta come FIkayo Tomori e Mike Maignan.