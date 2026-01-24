Possibile colpo da ultimi giorni. La Repubblica: "Dragusin proposto a Roma e Milan"

Quello invernale è il calciomercato delle opportunità, si sa. Fatta qualche eccezione, a gennaio difficilmente assistiamo a colpi di scena clamorosi, ed anche quest'anno la tradizione è stata confermata. Eppure qualcosa in questi ultimissimi giorni potrebbe accadere, con il Milan in prima fila per sfruttare una qualsiasi opportunità che possa permettere di rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri.

Una di queste risponde al nome di Radu Dragusin del Tottenham, oramai ai margini del progetto tecnico di Thomas Frank, che stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica "È stato proposto a Roma e Milan", diventando così un possibile colpo da ultimi giorni di calciomercato.