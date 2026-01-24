Possibile colpo da ultimi giorni. La Repubblica: "Dragusin proposto a Roma e Milan"
MilanNews.it
Quello invernale è il calciomercato delle opportunità, si sa. Fatta qualche eccezione, a gennaio difficilmente assistiamo a colpi di scena clamorosi, ed anche quest'anno la tradizione è stata confermata. Eppure qualcosa in questi ultimissimi giorni potrebbe accadere, con il Milan in prima fila per sfruttare una qualsiasi opportunità che possa permettere di rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri.
Una di queste risponde al nome di Radu Dragusin del Tottenham, oramai ai margini del progetto tecnico di Thomas Frank, che stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica "È stato proposto a Roma e Milan", diventando così un possibile colpo da ultimi giorni di calciomercato.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Pellegatti sicuro: “Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmi”
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Jashari a CBS Sport: "Il Milan un sogno. Durante l'infortunio importante avere con me persone calorose. Allegri? Persona da ascoltare"
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com