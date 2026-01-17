Prandelli non ci sta: "Siamo ancora qui a parlare di critiche ad Allegri, uno che tra Milan e Juventus ha vinto sei scudetti. Max è un grande allenatore"

Cesare Prandelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così le critiche che vengono troppo spesso mosse a Massimiliano Allegri: "Ma vogliamo scherzare! Siamo ancora qui a parlare di critiche a Max, uno che tra Milan e Juventus ha conquistato sei scudetti. Allegri è un grande allenatore. Max non è un catenacciaro, è pratico. Il pragmatismo è una delle qualità fondamentali per un tecnico. Sfruttare al meglio i giocatori e le giocate dei propri uomini è un valore aggiunto.

Ripeto: bisogna dare la priorità alla tecnica, non ai sistemi di gioco. Conte è un altro esempio positivo. Antonio ha giocato in certo modo per anni ottenendo grandi risultati. A Napoli nelle ultime due stagioni ha variato tante volte per andare incontro ai giocatori senza però snaturare i suoi principi e la sua mentalità vincente”.