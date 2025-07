Pressing totale sul Bruges. Tuttosport: "Jashari, pranzo tra Tare e l'agente"

Il Milan ha capito che non c'è altro tempo da perdere, anche perché parte degli altri movimenti in entrata di questo calciomercato potrebbero dipendere da quest'operazione. Nonostante tutte le difficoltà del caso, la dirigenza rossonera non ha mai perso la speranza, e questo l'avrebbe messa oggi nelle condizioni di poter compiere un pressing totale sul Club Bruges.

Siamo agli sgoccioli, con il club belga prossimo oramai a cedere. Scrive questa mattina Tuttosport "Jashari, pranzo tra Tare e l'agente", nel corso del quale si sarà sicuramente parlato di una nuova strategia da attuare per convincere una volta e per tutte i 19 volte campioni di Belgio a lasciare andare lo svizzero, che nel frattempo non è stato convocato per la finale di Supercoppa di oggi.