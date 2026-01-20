Problema a un adduttore. Tuttosport: "Saelemaekers. Ansia per Roma"

Problema a un adduttore. Tuttosport: "Saelemaekers. Ansia per Roma"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Dopo la sfida contro il Lecce il Milan ha in programma un trittico di trasferte tanto delicate quanto importanti per il proseguo della stagione. La prima è quella di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, sfida nella quale Massimiliano Allegri potrebbe trovarsi costretto a fare a meno di uno dei suoi imprescindibili: Alexis Saelemaekers

Riferendosi al belga Tuttosport questa mattina titola che "Ansia per Roma", anche perché il belga si è fermato per un problemino all'adduttore che verrà rivalutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan nel corso di questa settimana di avvicinamento alla partita dell'Olimpico.  