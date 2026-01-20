Problema a un adduttore. Tuttosport: "Saelemaekers. Ansia per Roma"
Dopo la sfida contro il Lecce il Milan ha in programma un trittico di trasferte tanto delicate quanto importanti per il proseguo della stagione. La prima è quella di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, sfida nella quale Massimiliano Allegri potrebbe trovarsi costretto a fare a meno di uno dei suoi imprescindibili: Alexis Saelemaekers.
Riferendosi al belga Tuttosport questa mattina titola che "Ansia per Roma", anche perché il belga si è fermato per un problemino all'adduttore che verrà rivalutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan nel corso di questa settimana di avvicinamento alla partita dell'Olimpico.
Rassegna Stampa
