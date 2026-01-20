Progetto Nba Europe, il Milan c'è. La Gazzetta: "Il club con Ibra in prima fila"
MilanNews.it
L'Nba vuole sbarcare in Europa, ma per davvero, non traslocando giusto per qualche giorno con qualche partita della regular season. L'intenzione è quella di creare un vero e proprio campionato che possa coinvolgere le migliori nazioni e club del mondo, con il Milan ovviamente pronto a cogliere quest'opportunità.
La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive infatti "Il club con Ibra in prima fila", visto che il Senior Advisor di RedBird, insieme al proprietario del club Gerry Cardinale, era presente ieri sul palco di un meeting a Londra in cui Usa e Fiba hanno spiegato i dettagli di un progetto che dovrebbe partire nell'autunno 2027 e che potrebbe dare ancora più appeal al gioco della pallacanestro nel vecchio continente.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
3 Di Gennaro difende Allegri: "Ci si può vergognare di uno che ha valorizzato Bartesaghi e non solo? Siamo fuori dal mondo..."
Primo Piano
Jashari risponde presente: col Lecce prestazione di sostanza, ora il Milan aspetta la sua versione migliore
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com