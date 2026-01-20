Progetto Nba Europe, il Milan c'è. La Gazzetta: "Il club con Ibra in prima fila"

L'Nba vuole sbarcare in Europa, ma per davvero, non traslocando giusto per qualche giorno con qualche partita della regular season. L'intenzione è quella di creare un vero e proprio campionato che possa coinvolgere le migliori nazioni e club del mondo, con il Milan ovviamente pronto a cogliere quest'opportunità.

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive infatti "Il club con Ibra in prima fila", visto che il Senior Advisor di RedBird, insieme al proprietario del club Gerry Cardinale, era presente ieri sul palco di un meeting a Londra in cui Usa e Fiba hanno spiegato i dettagli di un progetto che dovrebbe partire nell'autunno 2027 e che potrebbe dare ancora più appeal al gioco della pallacanestro nel vecchio continente.