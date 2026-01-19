Pulisic sprecone, le pagelle lo pungono: 5.5. "Tradisce il Milan come a Firenze"
Proprio come a Firenze, Christian Pulisic ha sbagliato un gol a tu per tu con il portiere: strano, visto che lo statunitense aveva abituato tutti ad un cinismo al limite della spietatezza. Nelle pagelle dei tre principali quotidiani sportivi questi errori contro il Lecce pesano sul voto.
Corriere dello Sport 5.5
Cerca l’inserimento vincente più volte, ma si vede che non è ancora al meglio della forma fisica. Ha una grandissima chance ma si parare da Falcone.
Gazzetta dello Sport 5.5
Tradisce il Milan come a Firenze: Falcone lo stoppa due volte, una per tempo, ma lui poteva fare di meglio. Si muove tanto, scatta e dà tutto. La mira tornerà.
Tuttosport 5.5
Sua l’unica conclusione in porta nel primo tempo, ci prova anche nella ripresa ma trova un fenomenale Falcone, anche se a tu per tu poteva fare meglio
