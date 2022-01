QS: "Kessie, sollievo Milan: escluse lesioni. Ok per il derby"

Il QS titola così questa mattina: "Kessie, sollievo Milan: escluse lesioni. Ok per il derby". C'era un po' di preoccupazione dopo l'infortunio in Coppa d'Africa del centrocampista ivoriano, ma per fortuna gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore ha escluso lesioni e dunque la sua presenza nel derby contro l'Inter del prossimo 5 febbraio non è più in dubbio.