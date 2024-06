QS: "Milan, Broja per l'attacco. Ora l'annuncio di Fonseca"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan, Broja per l'attacco. Ora l'annuncio di Fonseca". In casa rossonera è finalmente arrivata la settimana dell'annuncio del nuovo allenatore che sarà Paulo Fonseca che in Italia ha già allenato la Roma. Nei giorni scorsi il portoghese ha salutato definitivamente il Lille e ora è pronto ad prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo.

Prosegue intanto il lavoro sul mercato della dirigenza rossonera che punta a prendere due attaccanti: oltre a Zirkzee, da sempre in cima alla lista del Milan, il club di via Aldo Rossi si sta muovendo anche per Armando Broja che verrebbe preso come attaccante di riserva dell'olandese. Se dovesse arrivare il centravanti albanese, a quel punto salterebbe il rinnovo di Luka Jovic.