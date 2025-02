QS: "Milan, tutto per la risalita. Conceiçao cambia ancora"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, tutto per la risalita. Conceiçao cambia ancora". Stasera contro l'Empoli, il tecnico milanista farà un po' di turnover visto che mercoledì è in programma la fondamentale trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Rispetto all'ultimo match contro la Roma in Coppa Italia, il tecnico portoghese cambia quattro uomini nella formazione iniziale: Tomori e Pavlovic lasceranno il posto in mezzo alla difesa a Gabbia e Thiaw.

Turno di riposo in mezzo al campo per Reijnders che verrà sostituito da Sottil (esordio da titolare nel Milan per l'ex Fiorentina che agirà da esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 del Diavolo), mentre Jimenez verrà sostituito da Joao Felix che agirà da seconda punta al fianco di Abraham che dovrebbe vincere il ballottaggio con Gimenez.