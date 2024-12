QS: "Reijnders stella del rilancio Milan. Ma c'è l'Atalanta"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Reijnders stella del rilancio Milan. Ma c'è l'Atalanta". Il centrocampista olandese, in gol anche martedì in Coppa Italia contro il Sassuolo a San Siro, è il giocatore rossonero più in forma in questo periodo e sta trascinando il Diavolo grazie ai suoi gol. Paulo Fonseca ha dichiarato più volte di credere ancora nella scudetto, ma per rientrerà nella lotta per il tricolore sarà fondamentale non sbagliare la super sfida di domani sera in casa dell'Atalanta.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it