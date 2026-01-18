Questa sera a San Siro arriva il Lecce. Il CorSera: "Milan, vincere per tenere il passo"

Questa sera a San Siro arriva il Lecce, o meglio, ci torna dopo la sfida contro l'Inter di mercoledì scorso. Ovviamente intenzione ed obiettivo del Milan portare a casa i tre punti per staccare un'altra volta in Napoli, allungare sulla Juventus in classifica e portarsi a -3 dalla formazione di Christian Chivu che di fermarsi non ne ha alcuna intenzione. 

Non a caso Il Corriere della Sera questa mattina parla di "Milan, vincere per tenere il passo" sia di chi sta davanti ma anche di chi sta dietro, dato che il suo i campioni d'Italia l'hanno fatto, battendo, di corto muso, il Sassuolo e raggiungendo al secondo posto proprio il Diavolo