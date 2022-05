Repubblica recita: "Non solo la gloria, tra Milan e Inter in palio 10 milioni"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria dello scudetto non assicura solamente prestigio e un altro trofeo da aggiungere alla propria bacheca. Vincere significherebbe anche un importante incasso dal punto di vista economico, come ricorda la Repubblica oggi sulle proprie colonne: "Non solo la gloria, tra Milan e Inter in palio 10 milioni". Ebbene sì, tra diritti tv, sponsorizzazione e - per il Milan - qualificazione alla prossima Supercoppa, ballano circa 10 milioni di euro. La squadra campione d'Italia guadagna 25,6 milioni, circa 7 in più rispetto al secondo. Chiaro che la vittoria avrebbe delle implicazioni anche per la prossima Champions: il Milan in caso di vittoria sarebbe in prima fascia automaticamente, se arrivasse secondo potrebbe addirittura scivolare nuovamente in quarta.