Ripresa degli allenamenti a Milanello. Tuttosport: "Fonseca cerca idee per salvarsi"

In un Milanello pressoché deserto considerati i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Paulo Fonseca cercherà nuove idee per provare a salvarsi. Sì, perché nonostante la società abbia ribadito la fiducia nei suoi confronti già nella pancia del Franchi nell'immediato post partita contro la Fiorentina, le prossime partite saranno importantissime non solo per la classifica di Serie A e Champions League, ma anche per la solidità della panchina del portoghese.

Scrive questa mattina Tuttosport che queste due settimane di sosta serviranno a Fonseca non solo per cercare delle nuove soluzioni tecnico-tattiche, ma anche per cambiare completamente registro a livello caratteriale, forte del supporto della società, visto che a Firenze gli episodi relativi ai caldi di rigore non sono assolutamente passati inosservati, con Theo, Tomori ed Abraham che si sono resi protagonisti di una mancanza di rispetto non solo nei confronti di Pulisic (che avrebbe dovuto tirare entrambi i calci di rigore), ma anche di Fonseca e di quello che aveva detto negli spogliatoi.