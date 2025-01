Rivoluzione Milan. Il CorSport: "Sergio non ferma i soliti sospetti"

vedi letture

In merito al momento rivoluzionario, e un po' confusionario, che il Milan starebbe vivendo proprio in queste ore, Il Corriere dello Sport ha titolato "Sergio non ferma i soliti sospetti". Stanco degli atteggiamenti di una squadra che dovrebbe mangiarseli li avversari, invece che aspettarli e lasciare che si vada in svantaggio per poi cercare di recuperare, Conceiçao starebbe cercando di fare piazza pulita dando il via libera all'uscita di coloro i quali si dicono scontenti per una qualsiasi motivazione.

Non a caso per Calabria si sarebbe mosso nelle scorse ore il Bologna, per Tomori Aston Villa e West Ham, ma soprattutto il Galatasaray per Morata. L'acquisto di punta della scorsa estate di calciomercato, la prima punta titolare di questa squadra, potrebbe lasciare la barca ad appena 6 mesi dal suo arrivo, a conferma del fatto che dalle parti di Milanello sarebbe in atto una vera e propria rivoluzione.