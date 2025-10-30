Rosa corta e limiti evidenti. Il CorSport si domanda: "Il Milan? Dipende"

Nonostante i tre risultati utili consecutivi il più grande limite del Milan è uscito allo scoperto in queste ultime uscite stagionali. La formazione rossonera è (troppo) corta negli interpreti, perché i tanti infortuni hanno confermato quanto i 19 giocatori di movimento rischiano seriamente di essere pochi anche per affrontare solo campionato e Coppa Italia.

Il Corriere dello Sport ha questa mattina evidenziato questo argomento domandandosi "Il Milan? Dipende", riferendosi al fatto che senza giocatori importanti e decisivi come Pulisic e Rabiot, ad esempio, la squadra di Max Allegri è lenta e prevedibile, proprio perché orfana di due campioni che portano fisicità e qualità in mezzo al campo.