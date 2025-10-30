Rosa corta e limiti evidenti. Il CorSport si domanda: "Il Milan? Dipende"
MilanNews.it
Nonostante i tre risultati utili consecutivi il più grande limite del Milan è uscito allo scoperto in queste ultime uscite stagionali. La formazione rossonera è (troppo) corta negli interpreti, perché i tanti infortuni hanno confermato quanto i 19 giocatori di movimento rischiano seriamente di essere pochi anche per affrontare solo campionato e Coppa Italia.
Il Corriere dello Sport ha questa mattina evidenziato questo argomento domandandosi "Il Milan? Dipende", riferendosi al fatto che senza giocatori importanti e decisivi come Pulisic e Rabiot, ad esempio, la squadra di Max Allegri è lenta e prevedibile, proprio perché orfana di due campioni che portano fisicità e qualità in mezzo al campo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Gimenez rischia. La Gazzetta: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania"
Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persadi Franco Ordine
Le più lette
1 Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
2 Le lacrime di Camarda dopo il rigore sbagliato contro il Napoli: non tutti i palloni pesano allo stesso modo
Primo Piano
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com