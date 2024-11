Salvate il soldato Ruben, il CorSport: "Loftus contropiedista in declino"

Quest'anno il Milan non riesce a trovare un'identità ben definita e soprattutto una continuità: si può vedere una squadra eccezionale, come quella in Champions contro il Real, oppure una formazione assolutamente contratta e fuori fase come nelle sconfitte con Parma e Fiorentina. Non c'è una via di mezzo. E questo si rispecchia anche sui giocatori: alcuni mantengono un rendimento costante ed elevato, come Pulisic e Reijnders, altri fanno fatica a sbocciare. In quest'ultima categoria c'è anche Ruben Loftus-Cheek, fino ad adesso un lontano parente di quello visto l'anno scorso.

Ed è per questo che il Corriere dello Sport ne approfitta della pausa per commentare e analizzare la situazione del centrocampista inglese, in difficoltà. Nel titolo si legge: "Loftus-Cheek, contropiedista in declino". Poi ancora: "L'addio di Pioli gli ha tolto certezze. Preferito Pulisic sulla trequarti". Lo strapotere fisico che è una delle qualità determinanti dell'ex Chelsea non riesce più a emergere e anche il passo sembra più pesante. La questione ruolo è centrale: da mediano fa molta più fatica, quindi entra spesso come rincalzo di Pulisic ma per caratteristiche sta facendo fatica a entrare in condizione giocando poco.