Scudetto, che lotta! La Gazzetta in apertura su Allegri e Conte: "I maghi delle volate"

Scudetto, che lotta! La Gazzetta in apertura su Allegri e Conte: "I maghi delle volate"MilanNews.it
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Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

La corsa scudetto è stata ufficialmente riaperta? Il pareggio dell'Inter a Firenze cambia uno scenario che fino a poche settimane fa era ben indirizzato. Adesso Milan e Napoli sono in agguato e possono sperare di riaprire una lotta che ormai sembrava chiusa.

Ne parla anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che in prima pagina titola: "I maghi delle volate". Il riferimento è a Massimiliano Allegri e Antonio Conte, che sanno come mettere pressione in una situazione del genere. Il Diavolo può ancora sperare.