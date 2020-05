"Serie A, accordo sul calendario: notti magiche per lo scudetto". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Intesa raggiunta fra i club, dunque, per gli orari del campionato con partite che si disputeranno anche alle 21.30. Si partirà con la Coppa Italia il prossimo 13 giugno per poi passare ai recuperi il 20.