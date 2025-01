Sfida tra le grandi deluse del campionato. Il CorSport: "Juve-Milan per il riscatto"

Questo pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo le due grandi deluse di questo campionato: Juventus e Milan. Più che giocarsi l'ultimo posto disponibile per l'accesso diretto alla prossima Champions League, il quarto, queste due grandi del calcio italiano volevano stare al passo di Inter e Napoli così da poter dire la loro nella corsa al tricolore.

Dopo una prima parte di stagione più che deludente, Juventus e Milan devono accontentarsi di quello per il quale si ritrovano a lottare, onorando dalla 21esima fino alla 38esima giornata di campionato ogni partita così da non fallire quello che ad inizio stagione era per loro un obiettivo minimo. Ed in merito a questa partita Il Corriere dello Sport ha questa partita titolato "Juve-Milan per il riscatto", perché chi vince potrebbe svoltare una volta e per tutte la propria stagione, a differenza di chi perde che invece rischia di finire un nuovo ciclone di critiche.