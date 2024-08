Sfuma Leao, il Barça ripiega su Chiesa. Tuttosport: "Si accende il verde"

vedi letture

Il sogno proibito dell'estate blaugrana è stato Rafael Leao, ma il Milan è stato categorico mantenendo dal primo all'ultimo minuto la sua posizione di resistenza difronte ad una possibile uscita del portoghese in questo calciomercato. Anche ieri in conferenza stampa Paulo Fonseca l'ha confermato, distruggendo un puzzle che in Spagna stavano costruendo pezzettino dopo pezzettino.

Superata, subito, questa delusione, il Barcellona ha ripiegato su Federico Chiesa della Juventus dopo che il suo agente Ramadani lo aveva proposto negli scorsi giorni. Una prima fase di valutazione è stata immediatamente seguita dalla trattativa vera e propria, per un'operazione che quelli che fanno soldi o affari in lingua inglese o vogliono fare gli splendidi utilizzando slogan british parlando di "Win WIn", che tradotto letteralmente significa "vincere vincere", ma che in realtà sta ad indicare che da questa situazione ne traggono vantaggio praticamente tutti.

A questo punto Tuttosport ci tiene però a precisare che potrebbe in realtà trattarsi di un "Win Win Win", poiché i soggetti coinvolti sono tre, i due club ed il calciatore stesso, che resosi conto della brutta area che tirava, ha ridimensionato completamente le proprie richieste lavorando con il Barcellona ad un triennale a 4 milioni di euro a stagione.

In tutto questo, scrive sempre il quotidiano, la Juventus punta a guadagnare 15 milioni di euro dall'uscita di Federico Chiesa, con il Barcellona che invece non vuole spingersi oltre i 10 milioni di euro più l'inserimento di qualche bonus, distanza che non sembrerebbe essere impossibile da colmare.