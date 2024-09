Sold out lontano in Champions, il CorSport: "Arriva il Liverpool, ma i tifosi sono freddi"

vedi letture

Il momento del Milan, non solo a livello di risultati ma in generale come atmosfera, non è dei migliori. Per misurare la temperatura dei cuori dei tifosi - molto fredda al momento nei confronti di club, allenatore e squadra - il termometro giusto è la partita di Champions League contro il Liverpool in programma fra una settimana esatta. Nonostante si tratti della maggiore competizione europea, dove i sostenitori rossoneri si sono sempre presentati in massa, e nonostante ci sia di fronte una delle squadre più forti d'Europa nonché un club che con il Milan ha uno storico importante, per il momento al botteghino non si è registrato il sold out.

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta e illustra la vicenda. Il titolo recita: "Arriva il Liverpool, ma i tifosi sono freddi". Secondo l'autore del pezzo sono due le cause principali: "Pochi biglietti venduti: pesano i prezzi ma anche l'avvio schock". Il costo dei tagliandi è sicuramente alto ma non è troppo distante da quello per la stessa partita giocata nel gruppo del 2021. Il vero motivo è probabilmente legato alla partenza complicata della squadra. Il malcontento, come si diceva, non è solamente per i risultati ma in primis per le scelte e la gestione societaria. Vedremo se negli ultimi sette giorni il fascino e la sete di grande notte Europea farà breccia nel cuore ferito dei milanisti.