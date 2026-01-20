Sprint Maignan. Il CorSport: "Il suo rinnovo è molto vicino"

La storia che riguarda Mike Maignan ha dell'incredibile. Fino a qualche mese fa si pensava che il francese non potesse mai restare in rossonero, ma il pressing di Tare, Allegri, Claudio Filippi, spogliatoio ed ambiente hanno convinto il capitano e portiere rossonero a prendere in seria considerazione la possibilità di rinnovare il proprio contratto con il Diavolo, scenario oramai imminente.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Sprint Maignan, il suo rinnovo è molto vicino", con le parti che si dovrebbero sentire proprio in questi giorni per riuscire a definire gli ultimi importanti dettagli di un accordo che potrebbe mandare un segnale importante non solo alle rivali ma anche e soprattutto a tutto il mondo Milan, a conferma del fatto che si starebbe cominciando a costruire qualcosa di importante in vista del futuro.