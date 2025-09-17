Stadio e impronta allegriana: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Con la Champions League che ha riaperto i battenti questa sera e continuerà la programmazione della sua prima giornata tra stasera e domani, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si concentrano oggi principalmente sulle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea. Lo spazio per il Milan dunque è ridotto ma comunque viene trovato ad eccezione della copertina di Tuttosport che non presenta riferimenti o rimandi alla squadra rossonera.

La Gazzetta dello Sport in piccolo, in taglio basso, riporta le ultime novità in merito alla situazione di San Siro che, finalmente, potrebbe essere in via di definizione. Scrive la rosea riportando le parole del sindaco Sala: "Nuovo San Siro c'è l'accordo". E poi scrive: "Sì del sindaco a Inter e Milan". Il Corriere dello Sport, sempre in taglio basso, titola sul mercato rossonero: "Milan, il saldo è positivo. 190 milioni incassati e 157 investiti". Nel sottotitolo poi si legge: "La rivoluzione sul mercato chiusa con i conti in attivo. Un turno di stop per Allegri". Sul QS si parla della rivolta allegriana: "Difesa blindata. Il Milan di Allegri chiude la porta. Doppio clean sheet dopo il ko all'esordio. Il tecnico salta l'Udinese per squalifica".