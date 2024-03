Suggestione per il Milan, Tuttosport: "Il Real offre Arda Guler. Milan: sì condizionato"

La scorsa estate il Real Madrid ha acquistato Arda Guler, talento turco del Fenerbahce, per 20 milioni di euro e sconfiggendo una nutrita concorrenza di cui faceva parte anche il Milan che aveva adocchiato il giocatore da tempo. A oggi, sia per infortuni che per poco spazio a causa delle gerarchie, il giovanissimo classe 2005 ha giocato appena 92 minuti. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Marca ieri, il Real starebbe pensando di mandarlo a giocare in prestito la prossima stagione, con il Milan che sarebbe una delle possibili opzioni. Questa mattina Tuttosport ha rirpreso la notizia e ha approfondito il tema, titolando: "Il Real offre Arda Guler. Milan: sì condizionato".

Un'eventuale operazione Real-Guler-Milan ricorderebbe da vicino quella fatta dai due club per Brahim Diaz, rimasto in prestito per tre anni in rossonero. Al Milan Diaz si è evoluto ed è tornato alla base in questa stagione in cui sta trovando molto spazio e sta facendo molto bene. Su Guler, Tuttosport scrive: "Il turco piace, ma il club rossonero non intende più lavorare per altri: per prenderlo, il Milan vuole avere precise garanzie". Il giocatore piace a Moncada, questo è innegabile, però i rossoneri non vogliono far crescere i giocatori per altre squadre, dunque bisognerebbe trovare la soluzione. Chiaro che un eventuale riscatto di Guler sarebbe ben più alto rispetto a quello ipotizzato per Brahim. Inoltre difficilmente il Real non inserirà la "recompra".