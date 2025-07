Tare cerca la svolta. Il CorSport: "Milan: tre affari sul tavolo"

Dopo Samuele Ricci e Luka Modric il nulla, almeno per il momento. Al 20 luglio il Milan è in ritardo rispetto alla concorrenza, ed il primo a rendersene conto è il direttore sportivo Igli Tare, che pur di non perdere (ulteriore) tempo non è partito con la squadra per la tournée con l'obiettivo di lavorare tanto in ottica calciomercato per mettere a disposizione di Max Allegri i dovuti rinforzi.

Il dirigente rossonero è dunque alla ricerca di una svolta, che tra questa settimana e la prossima potrebbe finalmente arrivare. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Milan: tre affari sul tavolo", riferendosi al fatto che dalle parti di via Aldo Rossi starebbero insistendo tanto non solo per il solito Ardon Jashari, ma anche per Marc Pubill e Pervis Estupinan.