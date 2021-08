Tuttosport - Alla scoperta di Giroud: un grande professionista con la voglia di stupire anche al Milan

L'edizione odierna di Tuttosport, quest'oggi, si concentra su uno dei nuovi innesti rossoneri: Olivier Giroud. Il quotidiano torinese ripercorre la storia dell'attaccante francese di origini italiane che, sin da piccolo, ha avuto un forte collegamento al Belpaese grazie alla nonna e a quella passione per il grande Milan. Credente convinto, Giroud ha una grande etica del lavoro come dimostra la sua scheda d'allenamento personale che per ogni giorno della settimana prevede il giusto equilibrio di esercizi per la parte alta e bassa del corpo. Il Milan, nel francese, non ha trovato solo un bomber di indubbia qualità ma anche un grande professionista.